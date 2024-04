Goleiro Phillipe Gabriel, de 18 anos, é representante do Vasco na seleção brasileira de base - Matheus Lima/Vasco

Publicado 20/04/2024 11:42

até dezembro de 2027. Goleiro da seleção brasileira que disputou o Mundial Sub-17, em 2023, o jovem de 18 anos está no clube desde 2017, quando tinha 11 anos. Uma das grandes aposta das divisões de base do Vasco , Phillipe Gabriel renovou contrato. Goleiro da seleção brasileira que disputou o Mundial Sub-17, em 2023, o jovem de 18 anos está no clube desde 2017, quando tinha 11 anos.

Phillipe Gabriel é filho do ex-zagueiro Luiz Alberto, revelado pelo Flamengo e que teve passagem pelo Fluminense, além de outros clubes. O contrato anterior do jovem ia até maio de 2025 e, com a extensão, a multa rescisória passou para 60 milhões de euros (R$ 334,8 milhões), informação do site 'ge', confirmada pela reportagem de O Dia.



"Eu e minha família estamos muito felizes. É uma honra e uma felicidade enorme renovar contrato com este clube que é a minha segunda casa. O Vasco me forma como atleta e como homem e com as melhorias do clube, tem me dado tudo que eu preciso para evoluir e conquistar os meus sonhos", afirmou o goleiro ao site oficial do clube.



O gerente de futebol de base do Vasco, Rodrigo Dias, celebrou o novo acerto.



"Acreditamos em uma contínua evolução desde a sua chegada no Clube. Ele é um atleta com histórico de anos de formação dentro do Vasco e com o costume de representar nosso clube na seleção brasileira de base. Hoje, o Vasco dá as melhores condições para que possamos formar atletas do mais alto nível e para que possamos mantê-los no clube", disse.