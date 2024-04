Hugo Moura pode estrear pelo Vasco no clássico com o Fluminense - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 19/04/2024 13:10

Rio - Último reforço do Vasco, o volante Hugo Moura, de 26 anos, seá relacionado para o clássico contra o Fluminense, neste sábado, às 16 horas (de Brasília), no Maracanã. O jogador pode, inclusive, ser escalado como titular por Ramón Díaz. As informações são do portal "Itatiaia".

A contratação de um jogador para a posição de volante era considerada prioridade no Cruz-Maltino. Antes de fechar com Hugo Moura, o clube carioca tentou nomes como Marlon Freitas, do Botafogo, que não foi liberado pelo Alvinegro, e Emmanuel Martinez, ex-América-MG, que acabou fechando com o Fortaleza.

Hugo Moura foi revelado pelo Flamengo e atuava no Athletico-PR desde 2022. Em 2020, o volante chegou a defender o Coritiba, emprestado pelo clube carioca. Sua melhor temporada pelo Furacão foi logo a primeira, quando fez parte do elenco vice-campeão da Libertadores. No total, o jogador entrou em campo em 104 jogos, fez dois gols e de uma assistência pelo clube paranaense.

Contratado por empréstimo junto ao Furacão, o volante terá de ser comprado ao fim da temporada por 2 milhões de euros (cerca de R$ 11,1 milhões) e assinará até dezembro de 2026 com a SAF.