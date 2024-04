É a primeira vez que o clube cai para a segunda divisão em sua história - Reprodução / Vitesse

Holanda - A Federação de Futebol da Holanda (KNVB) anunciou, nesta sexta-feira (19), que puniu o Vitesse, da primeira divisão, com a perda de 18 pontos. Desta forma, o time ficou com pontuação negativa e foi automaticamente rebaixado a quatro rodadas para o fim do Campeonato Holandês.

O motivo da perda de pontos foi o fato de o Vitesse não ter cumprido todos os requisitos de licenciamento "por um período extenso", de acordo com nota oficial da entidade. O clube da cidade de Arnhem também foi multado em 100 mil euros (R$ 558,7 mil) por outros problemas de administração. A diretoria já confirmou que não vai recorrer da punição na KNVB.

A instituição poderia ter perdido a licença de clube profissional, mas acabou por ser punida apenas com a redução na pontuação e a multa em dinheiro. O fato foi comemorado pelo diretor-geral interino do Vitesse, Edwin Reijntjes.

"Apesar de ser um dia triste para todos que apoiam o Vitesse, essa é a realidade. Por outro lado, quero deixar isso bem claro para todos, que estamos extremamente felizes com a oportunidade que nos foi dada ao mantermos a licença. Isso também estava por um fio", disse Reijntjes.

Este é o primeiro rebaixamento da história do Vitesse, que está na Primeira Divisão desde 1989. Seu principal título foi a Copa da Holanda, em 2017.