Josh Wander, sócio-fundador da 777 Partners - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 21/12/2023 14:16

Um dos clubes da 777 Partners, dona majoritária da SAF do Vasco, o Standard Liege, da Bélgica, sofreu um transfer ban pela federação do país por conta de dívidas com atletas, funcionários, o governo e também da não apresentação de comprovantes de pagamentos de transferências de alguns jogadores.

O clube não fez o pagamento relativo das transferências do ala Aron Dønnum e do meia Ilyes Ziani. Além disso, o clube não efetuou as transações ao Departamento de Segurança Social belga. Com isso, o Standard Liege ficará impedido de registrar novos jogadores. Segundo a Federação Belga, a medida é para tornar o campeonato justo com os clubes que cumprem suas obrigações financeiras.

Além da complicada situação interna, o Standard Liege não vem tendo o seu melhor desempenho no Campeonato Belga. O clube, que é uma das maiores potências da Bélgica, ocupa a 10° colocação, com 22 pontos em 19 jogos, uma posição considerada baixa para o tamanho dos "Vermelhos".

O Standard Liege foi comprada pela 777 Partners em março de 2022. A empresa comprou 100% das ações do clube, com o valor da transação não sendo divulgada. Além do clube belga e do Vasco, a organização também tem ações no Sevilla, da Espanha, Genoa, da Itália, Everton, da Inglaterra, Red Star, da França, Hertha Berlin, da Alemanha, e Melbourne Victory, da Austrália.