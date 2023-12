Gustavo Scarpa - Divulgação / Olympiakos

Publicado 21/12/2023 14:00

Rio - O apoiador Gustavo Scarpa, de 29 anos, está muito perto de voltar ao futebol brasileiro. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, especializado em transferências, o Nottigham Forrest sacramentou a negociação com o Atlético-MG e as partes já iniciaram as trocas de documentos.

Scarpa está emprestado ao Olympiacos, da Grécia, mas não obteve espaço e deverá ser liberado sem problemas pelo clube grego. De acordo com o jornalista, a operação será no valor de 5 milhões de euros (cerca de R$ 26 milhões).

Revelado pelo Fluminense e melhor jogador do Brasileiro de 2022, pelo Palmeiras, Scarpa deixou o futebol brasileiro no fim do ano passado para realizar o sonho de atuar na Europa. Porém, o meia não conseguiu ter espaço nem no Nottigham Forrest nem no Olympiacos.

O Flamengo tinha interesse na contratação de Scarpa, chegou a buscar a negociação, porém, o Galo acabou levando a melhor e será o terceiro clube do país que o apoiador irá defender.