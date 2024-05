Momento em que Vegetti tenta driblar o zagueiro Kaíque Rocha, que intercepta com o braço - Reprodução

Publicado 06/05/2024 17:00

Curitiba - O Vasco perdeu para o Athletico fora de casa, no último domingo, por 1 a 0 , e os cruz-maltinos reclamaram bastante de um possível cartão vermelho para o zagueiro Kaíque Rocha, do Furacão. A CBF divulgou as imagens e o áudio da cabine do VAR no momento do lance.

"Estamos checando a questão tática e se pega no braço ou não. Ele ia fazer um drible e tem a possibilidade do outro defensor chegando. A direção não é frontal. A bola toca no braço, mas a direção não é frontal. O drible é feito em direção ao centro do campo, e tem um defensor que poderia disputar essa bola. Seguimos. Está checado. A direção do drible é para o meio do campo", analisou a cabine.

Aos 9 minutos da segunda etapa, Vegetti recebeu a bola no ataque e tentou dar um balão sobre a defesa do Athletico. O argentino reclamou de possível toque de mão do defensor adversário, mas o juiz Anderson Daronco mandou o jogo seguir.

O árbitro de vídeo, Pablo Ramon Goncalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte (VAR-FIFA), confirmou que a bola bateu na mão de Kaíque Rocha, mas interpretou que o lance não era "frontal" e, por isso, não recomendou o cartão vermelho.

O Vasco volta a campo no próximo domingo (12), às 11h (de Brasília), diante do Vitória, em São Januário, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino tem somente um triunfo na competição até aqui e ocupa a 17ª posição na tabela. Já o Leão da Barra é o 18º, com um ponto somado.