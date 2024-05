João Victor, do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 05/05/2024 18:30

quarta derrota consecutiva no Brasileirão. Após a partida, o zagueiro João Victor, ainda no gramado, falou sobre a sequência negativa da equipe e prometeu empenho para reverter a situação. Curitiba - Castigado pela expulsão de Hugo Moura aos 15 minutos de jogo, o Vasco perdeu por 1 a 0 para o Athletico-PR neste domingo (5), na Ligga Arena , e somou suaApós a partida, o zagueiro João Victor, ainda no gramado, falou sobre a sequência negativa da equipe e prometeu empenho para reverter a situação.

"A gente tem que continuar trabalhando. Estamos com um novo treinador, uma nova metodologia de jogo, novo estilo de jogo... estamos empenhados em aprimorar e aprender o que ele quer o mais rápido possível. O ano começou mais difícil para a gente, infelizmente sofremos quatro derrotas seguidas. Mas ainda tem muito campeonato. Vamos seguir firmes e dar a volta por cima", disse o Zagueiro.

Com o resultado, o Vasco segue com apenas três pontos, conquistados na estreia no Brasileirão com a vitória sobre o Grêmio. O Cruz-Maltino está na 17ª posição, abrindo a zona de rebaixamento. O próximo compromisso do time carioca será no próximo domingo (12), às 11h, contra o Vitória, em São Januário.