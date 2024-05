Hugo Moura em ação pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Hugo Moura em ação pelo VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 05/05/2024 14:58

Rio - Hugo Moura atingirá a pequena meta de quatro jogos relacionados pelo Vasco ao enfrentar o Athletico-PR, neste domingo (5), na Ligga Arena. Com isso, o time carioca será obrigado a comprar o jogador em definitivo junto ao Furacão por 2 milhões de euros.

No entanto, a SAF do Vasco ainda não nem começou a pagar o empréstimo de Hugo. Segundo o site "ge", o Cruz-Maltino foi notificado pelo Furacão por conta do atraso na primeira parcela referente à contratação do volante, realizada no dia 18 de abril. Até o momento, não houve uma posição do time de São Januário.

Dona da SAF do Vasco, a 777 Partners vem sofrendo cobranças em seus negócios ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, a empresa está respondendo um processo por fraude por um empréstimo de 350 milhões de dólares (R$ 1,7 bilhão, na cotação atual) , feito com garantias de fundos que não lhe pertencem ou sequer existem.

Recém-chegado ao Vasco, Hugo Moura tem sido usado com frequência no time. O volante estreou no clássico com o Fluminense e também atuou contra Criciúma e Fortaleza.