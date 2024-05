Arena do Grêmio foi afetada com as enchentes no Rio Grande do Sul - AFP

Rio - A CBF vai adiar mais jogos de Internacional, Grêmio e Juventude. Após adiar as partidas dos três times gaúchos pela 5ª rodada, a entidade já trabalha para adiar os duelos pela 6ª rodada, marcada para o próximo final de semana, de acordo com informações da "ESPN Brasil".

O Grêmio enfrentaria o Atlético-MG, em Belo Horizonte (MG), sábado (11), enquanto Inter e Juventude se enfrentariam no Beira-Rio, em Porto Alegre, na segunda-feira (13). A CBF avalia também adiar os jogos do trio na 7ª rodada. A Conmebol também adiou jogos de Grêmio e Inter pela Libertadores e Sul-Americana.

A CBF não deve paralisar o Campeonato Brasileiro. A entidade trabalha com o adiamento dos jogos dos times gaúchos enquanto eles não tiverem condições. Além disso, eles não podem sair do Rio Grande do Sul pelo menos até o final de maio por conta da suspensão das atividades do Aeroporto Internacional.

Jogos dos times gaúchos em maio:

Internacional x Juventude - 10/05 - Beira-Rio - Copa do Brasil

Atlético-MG x Grêmio - 11/05, 21h - Arena MRV - 6ª rodada do Campeonato Brasileiro

Internacional x Juventude - 13/05 - Beira-Rio - 6ª rodada do Campeonato Brasileiro

Grêmio x Estudiantes - 15/05 - Arena do Grêmio - Libertadores

Internacional x Delfín - 16/05 - Beira-Rio - Sul-Americana

Fluminense x Juventude - 19/05 - Maracanã - 7ª rodada do Campeonato Brasileiro

Grêmio x Bragantino - 19/05 - Arena do Grêmio - 7ª rodada do Campeonato Brasileiro

Cuiabá x Internacional - 19/05 - Arena Pantanal - 7ª rodada do Campeonato Brasileiro

Grêmio x Operário - 22/05 - Arena do Grêmio - Copa do Brasil

Juventude x Internacional - 22/05 - Alfredo Jaconi - Copa do Brasil

Internacional x São Paulo - 25/05 - Beira-Rio - 8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Juventude x Vitória - 26/05 - Alfredo Jaconi - 8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Flamengo x Grêmio - Maracanã - 8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Internacional x Belgrano - 28/05 - Beira-Rio - Sul-Americana

Grêmio x The Strongest - 29/05 - Arena do Grêmio - Libertadores

Entenda a situação no Rio Grande do Sul

149,3 mil pessoas ficaram fora de casa, sendo 20 mil em abrigos e 129,2 mil desalojadas (nas casas de familiares ou amigos). Ao todo, 873 mil pessoas. O Rio Grande do Sul tem sofrido com um alto volume de chuva desde segunda-feira. Segundo a Defesa Civil, são 83 mortos, 111 desaparecidos e 291 feridos . Além disso,, sendo 20 mil em abrigos e 129,2 mil desalojadas (nas casas de familiares ou amigos). Ao todo, 364 dos 496 municípios foram afetados , causando prejuízo para