Keno - Marcelo Goncalves / Fluminense

KenoMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 06/05/2024 16:54 | Atualizado 06/05/2024 17:01

Rio - O Atlético-MG acionou Fluminense e Vasco na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) por atraso nos pagamentos das dívidas de negociações de cinco jogadores. O clube mineiro cobra cerca de R$ 19 milhões, segundo o jornalista Fred Augusto.

O Fluminense deve R$ 12,7 milhões referentes as contratações do lateral-direito Guga e do atacante Keno, além do empréstimo do zagueiro Vitor Mendes. Já o Vasco deve R$ 6,2 milhões pelas negociações do lateral Paulo Henrique e do volante Jair.

Flamengo deve R$ 20,5 milhões, mas está em dia com os pagamentos. balanço financeiro do Atlético-MG referente ao ano de 2023 apontou que o clube tem a receber R$ 68,2 milhões no somatório das dívidas com 14 clubes. Além de Fluminense e Vasco, o, mas está em dia com os pagamentos.

Ao todo, Flamengo, Fluminense e Vasco devem R$ 39,4 milhões ao Atlético-MG. Isso significa 57,7% do montante que o clube mineiro tem a receber. O Pumas, do México (R$ 10,2 milhões), aparece em terceiro com o maior débito, enquanto o Metalist, da Ucrânia (R$ 3,7 milhões), aparece atrás do Vasco e completa o top 5.

Fluminense nega atrasos nos pagamentos

O Fluminense negou a informação que está sendo acionado na CNRD por atraso nos pagamentos das negociações do lateral-direito Guga e do atacante Keno. Segundo o "ge", o Tricolor informou que a parcela vencida no último dia 20 de abril tem carência de até 90 dias e que as parcelas anteriores da compra dos jogadores estão em dia.

"O Fluminense informa que não procede que está sendo acionado na CNRD. A parcela de 20 abril venceu e o Atlético Mineiro notificou o clube, informando que levaria o caso para a CNRD. Porém, o contrato prevê carência de 90 dias para o pagamento, ou seja, estamos contranotificando que estamos dentro do prazo. Todas as parcelas anteriores estão absolutamente em dia", disse o clube.