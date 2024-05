Allan, do Flamengo, foi contratado por R$ 43 milhões junto ao Atlético-MG, em 2023 - Marcelo Cortes / Flamengo

Allan, do Flamengo, foi contratado por R$ 43 milhões junto ao Atlético-MG, em 2023Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 03/05/2024 10:42 | Atualizado 03/05/2024 13:07

Rio - O Atlético-MG divulgou nesta semana o balanço financeiro referente ao ano de 2023. Segundo as demonstrações financeiras, o Galo tem a receber R$ 68,2 milhões na soma das dívidas com 14 clubes. O Flamengo deve o maior montante (R$ 20,5 milhões), seguido pelo Fluminense (R$ 12,7 milhões). O Vasco também aparece em quarto lugar, com um débito de R$ 6,2 milhões.

Ao todo, Flamengo, Fluminense e Vasco devem R$ 39,4 milhões ao Atlético-MG. Isso significa 57,7% do montante que o clube mineiro tem a receber. O Pumas, do México (R$ 10,2 milhões), aparece em terceiro com o maior débito, enquanto o Metalist, da Ucrânia (R$ 3,7 milhões), aparece atrás do Vasco e completa o top 5.

No ano passado, o Atlético-MG vendeu o lateral-direito Guga para o Fluminense e os volantes Allan e Jair para Flamengo e Vasco, respectivamente. O maior negócio envolveu o volante Allan. O Rubro-Negro pagou R$ 43 milhões, divididos em três parcelas, por 100% dos direitos. O Galo tinha direito a ficar com R$ 35 milhões do montante.

Já o Fluminense pagou R$ 14 milhões por 50% dos direitos do lateral-direito Guga (o número de parcelas não foi revelado). Por fim, o Vasco comprou 80% dos direitos do volante Jair por R$ 13,2 milhões (em uma quantidade de parcelas também não revelada).

Clubes que devem o Atlético-MG:

Flamengo: R$ 20,5 milhões

Fluminense: R$ 12,7 milhões

Pumas (México): R$ 10,2 milhões

Vasco: R$ 6,2 milhões

Metalist (Ucrânia): R$ 3,7 milhões

Ceará: R$ 3,6 milhões

Fortaleza: R$ 3,1 milhões

Bahia: R$ 2,9 milhões

São Paulo: R$ 2,1 milhões

Juventus (Itália): R$ 1 milhão

MLS (Estados Unidos): R$ 1 milhão

Santa Clara (Portugal): R$ 457 mil

Santos: R$ 200 mil

Juventude: R$ 54 mil

Total: R$ 68,2 milhões