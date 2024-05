Jim Ratcliffe - AFP

Jim RatcliffeAFP

Publicado 03/05/2024 22:57

Inglaterra - Sir Jim Ratcliffe, dono de 25% das ações do Manchester United, fez fortes críticas após visitar o estádio Old Trafford e o Centro de Treinamento do clube. Segundo as reportagens dos jornais "The Guardian" e "The Athletic", enviou um e-mail para ordenar mudanças nas instalações.

"Eu tive um bom passeio por algumas das instalações. Fiquei chocado em diversos locais por um alto nível de desorganização. Em particular, no departamento de informática, que é uma vergonha, e os vestiários do sub-18 e sub-21 não estão muito melhores", diz um trecho do e-mail de Ratcliffe.

O dirigente é um dos homens mais ricos do Reino Unido. Além de sócio do Manchester United, ele também é fundador, presidente e maior acionista da INEOS, que é uma indústria petroquímica.

"Esses padrões (de limpeza e organização) não chegam perto do que espero na INEOS, e nós somos uma indústria petroquímica. O Manchester United é uma organização da elite esportiva. É algo pequeno em muitos níveis, mas, se uma organização não tiver padrões e disciplina, não terá sucesso", pontua Ratcliffe.