Mario BittencourtLucas Merçon / Fluminense

Publicado 03/05/2024 22:34 | Atualizado 03/05/2024 22:36

Espírito Santo - O presidente do Fluminense, Mario Bittencourt, falou sobre a negociação pelo retorno de Thiago Silva . Durante o "Tricolor em toda terra", uma festa com torcedores antes de jogos fora do estado, o mandatário pediu uma corrente de amor e carinho e acredita que o zagueiro está "muito decidido a voltar para casa".

"Nós nunca estivemos tão perto de ter o Thiago com a gente, mas o que ainda pesa muito é a questão de que, se ele vier pro Brasil, vai ter que deixar a família lá. Então, queria aproveitar que vocês estão todos aqui filmando para que a gente possa, a partir de hoje, fazer uma corrente nas redes sociais. Está muito claro para mim que discussão de clube está vencida. Acho que ele tá muito decidido a voltar para casa, mas como eu também tenho uma família e vocês também têm, isso pesa muito".

"Acho que uma corrente de amor e carinho com ele agora, para mostrar que a gente tá esperando ele voltar para a casa dele, que é o Fluminense, seria muito importante para a gente concluir essa negociação na semana que vem. E aí sim eu poder dizer que o Thiago Silva voltou para casa. Nós ainda não assinamos o contrato, não fechamos ainda, seguimos conversando. Tenho certeza absoluta que o que pesa nesse momento é isso. Temos que aproveitar esse momento para fazer essa corrente para o Thiago voltar para casa, dizer que estamos esperando ele".