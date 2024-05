Renato Gaúcho foi resgastado do hotel onde mora na tarde desta segunda (6) - Reprodução

Renato Gaúcho foi resgastado do hotel onde mora na tarde desta segunda (6)Reprodução

Publicado 06/05/2024 16:20 | Atualizado 06/05/2024 16:22

maior enchente da história do Rio Grande do Sul, causada pela cheia do lago Guaíba por causa da forte chuva que atinge o estados nos últimos dias, e o técnico estava ilhado desde então. Porto Alegre - O treinador do Grêmio, Renato Gaúcho, foi resgatado do hotel onde mora, em Porto Alegre, na tarde desta segunda-feira (6). O local foi atingido pela, causada pelae o técnico estava ilhado desde então.

O resgaste de Renato Gaúcho foi compartilhado pela filha do treinador, Carol Portaluppi. O treinador estava sem energia e com pouca comunicação desde o último domingo (5), mas, apesar do susto, o treinador está bem.

"Estou postando aqui meu pai, porque eu estava tão angustiada que não queria compartilhar com vocês o que eu estava sentindo! Deus, obrigada, não estou em contato com ele porque ele está sem telefone", publicou Carol, nas redes sociais.

Devido às fortes chuvas que atingem o estado, Grêmio, Internacional e Juventude não disputaram a última rodada e terão seus compromissos pela Copa do Brasil e pelas competições da Conmebol adiadas. Além disso, os CTs do Colorado e do Tricolor Gaúcho estão completamente alagados, e os clubes ainda não retornaram às atividades.

Entenda a situação no Rio Grande do Sul



Segundo a Defesa Civil, são 83 mortos, 111 desaparecidos e 291 feridos. Além disso, 149,3 mil pessoas ficaram fora de casa, sendo 20 mil em abrigos e 129,2 mil desalojadas (nas casas de familiares ou amigos). Ao todo, 364 dos 496 municípios foram afetados, causando prejuízo para 873 mil pessoas. O Rio Grande do Sul tem sofrido com um alto volume de chuva desde segunda-feira.Além disso,, sendo 20 mil em abrigos e 129,2 mil desalojadas (nas casas de familiares ou amigos). Ao todo, 364 dos 496 municípios foram afetados, causando prejuízo para 873 mil pessoas.

Em Porto Alegre, as águas do lago Guaíba invadiram a região das ilhas, ruas do Centro Histórico e a estação rodoviária. O Aeroporto Internacional Salgado Filho suspendeu as atividades até o final de maio. O nível da água superou a cota de inundação, atingindo 5,26 metros e superando a marca da enchente histórica de 1941, quando bateu 4,76 metros. O limite para inundação é de 3 metros.