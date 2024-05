Danilo Barbosa, do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 06/05/2024 15:59 | Atualizado 06/05/2024 16:10

Rio - Nesta segunda-feira, 6, Danilo Barbosa anunciou, por meio do Instagram, que fará uma arrecadação de fundos para ajudar a população do Rio Grande do Sul . O volante sorteará uma camisa autografada do Botafogo. Para concorrer, é preciso marcar três amigos nos comentários e contribuir com pelo menos R$ 25 na vaquinha. O valor doado será destinado à organização "Ação da cidadania".

Veja a publicação de Danilo Barbosa:

Como muitos já sabem, o Rio Grande do Sul está passando por um momento delicado e temos que fazer a nossa parte para ajudar. Estou sorteando uma camisa minha autografada, modelo 2024, para arrecadação de fundos para organização Ação da cidadania.



O sorteio acontecerá na próxima sexta (10), aqui no meu perfil do Instagram. Para participar:

Marque 3 amigos

Contribua com, no mínimo, R$25,00 na campanha da Vakinha (link na minha bio)



Assim que sorteado, entraremos em contato com o vencedor para comprovação da doação.



É hora de ajudar o próximo! Deus abençoe o RS!

Até a publicação desta matéria, a vaquinha contava com mais 220 apoiadores e R$ 8.067,83 arrecadados. A meta é chegar a R$ 20 mil. Para doar e concorrer clique aqui

Segundo o balanço da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, publicado nesta segunda-feira, 83 pessoas morreram em razão das fortes chuvas que afetaram o estado. Além disso, 111 estão desaparecidas, 276 ficaram feridas e 850.422 foram afetadas.