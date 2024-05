Jeffinho - Vítor Silva/Botafogo

Jeffinho Vítor Silva/Botafogo

Publicado 06/05/2024 10:21

Rio - O Botafogo encerrou sua sequência positiva na temporada ao perder para o Bahia, no Nilton Santos, por 1 a 0, neste domingo. Porém, o atacante Jeffinho, de 24 anos, deu continuidade a sua sequência positiva em sua segunda passagem pelo clube carioca.

Novamente titular, Jeffinho balançou as redes e chegou aos quatro gols em 2024. Com 15 partidas pelo Botafogo em sua segunda passagem, o jovem já dobrou o número de bolas nas redes em relação à sua primeira experiência pelo clube.

Em 2022, Jeffinho, que se destacou no Estadual daquele ano pelo Resende, entrou em campo em 26 jogos, fez dois gol e deu três assistências pelo Alvinegro. O atacante acabou sendo negociado com o Lyon, seu atual clube, que é administrado por John Textor.

O jovem está emprestado ao Botafogo até o fim da temporada. Contra o Bahia, Jeffinho voltou a ter uma oportunidade no time titular, após dois jogos no banco com Artur Jorge. Ele é o quinto maior goleador do Alvinegro na temporada, atrás de Júnior Santos, Eduardo, Tiquinho Soares e Jefferson Savarino.