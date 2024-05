Allan - Divulgação / Al-Wahda

AllanDivulgação / Al-Wahda

Publicado 05/05/2024 17:16

Rio - O Botafogo contará com o volante Allan e o atacante Igor Jesus em seu elenco a partir do segundo semestre. Ao divulgar o balanço financeiro de 2023, na última quinta-feira (2), o clube acabou confirmando de forma indireta as contratações, já que há o registro dos pré-contratos assinados com a dupla.

O acordo do Botafogo com os dois jogadores foi firmado no início do ano. Allan assinou com o Glorioso até o fim de 2026, enquanto Igor Jesus acertou vínculo por um ano a mais. O contrato passará a valer no dia 1º de julho, mas a estreia só poderá acontecer após o dia 10, quando se abre a janela de transferências internacionais.

Revelado pelo Vasco, Allan chegará ao Botafogo após uma passagem pelos Emirados Árabes Unidos defendendo o Al-Wahda. O mesmo acontecerá com Jesus, que atualmente defende o Shabab Al-Ahli. Os clubes não aceitaram a liberação imediata.

Por estarem em fim de contrato, os jogadores chegarão ao Botafogo sem custos. O Glorioso precisará arcar apenas com luvas e comissões.