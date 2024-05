Artur Jorge é o treinador do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 04/05/2024 11:30

Rio - Líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo volta a entrar em campo pela competição no próximo domingo (5), quando, às 18h30, retorna ao Estádio Nilton Santos para enfrentar o Bahia. Em uma possível vitória, o Alvinegro pode disparar na liderança da competição, mas, para isso, precisará da ajuda dos seus três rivais cariocas.

Os três clubes que estão abaixo do Botafogo na tabela irão enfrentar os outros três gigantes do Rio nesta rodada. O vice-líder Atlético-MG entrará em campo neste sábado (4), às 16h, contra o Fluminense. Já o Bragantino, terceiro colocado, enfrentará o Flamengo no mesmo dia, às 18h30. Por fim, o Athletico-PR, que ocupa a quarta posição, enfrentará o Vasco, no próximo domingo (5), às 16h.

Entretanto, mesmo que todos os cariocas vençam na rodada, a liderança do Botafogo ainda não estará 100% segura. Isso porque, por exemplo, caso o próprio Flamengo vença, ele subiria para 10 pontos, enquanto o Alvinegro, em caso de vitória sobre o Bahia, iria para 12, deixando uma diferença de apenas dois pontos. Além do Rubro-Negro, o Cruzeiro e o Internacional podem seguir o mesmo cenário.

Adversário do Botafogo na rodada, o Bahia é um adversário direto do Alvinegro na parte de cima. O Tricolor Baiano ocupa a quinta colocação do Brasileirão, com sete pontos, e, em caso de vitória sobre o clube carioca, igualaria a quantidade de pontos de seu rival na rodada.