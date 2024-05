Jeffinho - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 03/05/2024 07:20

Rio - O atacante Jeffinho, de 24 anos, retornou ao Botafogo neste começo de ano, após uma passagem sem brilho pelo Lyon. Opção no banco nos últimos jogos, o jovem teve uma boa atuação no triunfo sobre o Vitória, por 1 a 0, pela Copa do Brasil, e poderá ganhar mais oportunidades com Artur Jorge.

O atacante atuou em uma função em que tem bastante concorrência no elenco. As opções são tantas que o português tem atuado com quatro jogadores na frente: Savarino, Luiz Henrique, Júnior Santos e com a lesão de Tiquinho Soares, Eduardo acabou assumindo a titularidade.

Contra o Vitória, o português fez algumas modificações e deu oportunidade para Jeffinho. Mesmo com as dificuldades alvinegras no primeiro tempo, o jovem mostrou bom desempenho e com as alterações cresceu demais, dando a assistência para o gol de Eduardo, no Nilton Santos.

Até o momento, Jeffinho entrou em campo em 14 jogos pelo Botafogo na temporada, anotando três gols e dando duas assistências. Com Artur Jorge, ele atuou em seis partidas, sendo quatro como titular.