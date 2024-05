Botafogo enfrentou o Vitória no Nilton Santos - Vitor Silva / Botafogo

Botafogo enfrentou o Vitória no Nilton SantosVitor Silva / Botafogo

Publicado 02/05/2024 20:56

Rio - Com uma equipe muito modificada, o Botafogo superou a atuação ruim no primeiro tempo e a falta de entrosamento para estrear com vitória na Copa do Brasil. No Nilton Santos, o Alvinegro derrotou o Vitória por 1 a 0, e poderá jogar por um empate no jogo de volta, que irá acontecer no próximo dia 21, em Salvador, para se classificar para as oitavas de finais da competição.

fotogaleria

O Botafogo voltará aos gramados justamente contra o maior rival do Vitória. Neste domingo, no Nilton Santos, o Alvinegro recebe o Bahia, às 16 horas (de Brasília), pelo Brasileirão. Já o Rubro-Negro entra em campo no mesmo dia, em Salvador, contra o São Paulo, às 18 horas (de Brasília).

O primeiro tempo entre Botafogo e Vitória foi de pouca inspiração para as duas equipes no Nilton Santos. Apesar de ambos os clubes demonstrarem muita vontade, nenhum dos dois conseguiu sequer finalizar uma vez em direção ao gol adversário.

Mesmo atuando em casa, o Botafogo foi menos perigoso que o Vitória. O clube nordestino assustou nos contra-ataques, enquanto o Alvinegro sentiu bastante as sete mudanças que Artur Jorge fez em relação ao time titular que derrotou o Flamengo.

O segundo tempo começou com o Vitória tendo duas oportunidades em contra-ataques. Na primeira, Matheusinho serviu Dudu, que ficaria cara a cara com John, mas acabou escorregando. No lance seguinte, o meia recebeu, novamente, em boas condições e finalizou para fora.

Com 10 minutos, Artur Jorge fez três modificações. Júnior Santos, Romero e Danilo Barbosa entraram nas vagas de Luiz Henrique, Patrick de Paula e Diego Hernández. As mudanças surtiram efeito e o Botafogo chegou ao seu gol aos 20 minutos. Após bela tabela, Jeffinho serviu Eduardo, que finalizou para o fundo das redes.

Em vantagem, o clube carioca seguiu em cima. Júnior Santos chegou a ampliar aos 22 minutos, mas o atacante estava adiantado. Oito minutos depois, Jeffinho e Savarino fizeram bela jogada e o venezuelano serviu Cuiabano, que cabeceou dentro da área e fez o goleiro Lucas Arcanjo fez defendeu, salvando os baianos.

Os cariocas continuaram em cima buscando o segundo gol e voltaram a balançar as redes com Savarino, mas novamente, a arbitragem anulou por conta da posição irregular do venezuelano. A pressão seguiu até o fim, mas o placar não voltou a ser alterado.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 0 VITÓRIA



Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Cartões Amarelos: Gregore e Danilo Barbosa (BOT)

Cartões Vermelhos: -

Renda / Público: R$ 750.720,00 / 17.107 pagantes (19.146 presentes)

Gols: Eduardo, aos 19'/2ºT



BOTAFOGO: John; Mateo Ponte (Damián Suárez), Lucas Halter, Alxander Barboza e Cuiabano; Gregore, Patrick de Paula (Romero), Diego Hernández (Danilo Barbosa) e Jeffinho; Eduardo (Savarino) e Luiz Henrique (Junior Santos). Técnico: Artur Jorge



VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Zeca, Camutanga (Bruno Uvini), Wagner Leonardo e PK; Willian Oliveira, Dudu e Jean Mota (Janderson); Matheusinho e Alerrandro (Luiz Adriano). Técnico: Léo Condé