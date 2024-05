Artur Jorge optou por poupar alguns titulares na estreia do Botafogo na Copa do Brasil - AFP

Artur Jorge optou por poupar alguns titulares na estreia do Botafogo na Copa do BrasilAFP

Publicado 02/05/2024 18:15 | Atualizado 02/05/2024 18:18

Rio - O Botafogo duela com o Vitória às 19h (de Brasília) desta quinta-feira (2), no Nilton Santos, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O técnico português Artur Jorge optou por escalar time misto para o confronto, poupando alguns titulares.

O lateral-direito Damián Suárez, o zagueiro Bastos, o lateral-esquerdo Hugo, os volantes Marlon Freitas e Danilo Barbosa e os atacantes Savarino e Júnior Santos iniciarão no banco de reservas.

Sendo assim, o Botafogo entrará em campo com: John; Mateo Ponte, Lucas Halter, Barboza e Cuiabano; Gregore e Patrick de Paula; Eduardo, Diego Hernández, Jeffinho e Luiz Henrique.

Para sair com a vantagem do Nilton Santos, o Glorioso precisará quebrar um tabu : o time nunca venceu o Vitória pela Copa do Brasil. Na história, as equipes duelaram três vezes. Foram dois triunfos do Leão da Barra e um empate.