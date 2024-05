Artur Jorge busca sua quinta vitória consecutiva no comando do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Artur Jorge busca sua quinta vitória consecutiva no comando do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 01/05/2024 10:00

Rio - O Botafogo enfrenta o Vitória, nesta quinta-feira (2), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. As equipes duelam às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, e o Glorioso busca vencer o time baiano pela primeira vez na história da competição.

No total, Botafogo e Vitória se enfrentaram três vezes pela Copa do Brasil. A primeira foi em 1997, quando o Alvinegro perdeu em casa, por 3 a 0, ainda na fase inicial.

As outras duas foram em 2012. Na Bahia, o confronto terminou empatado em 1 a 1, com gols de Neto Baiano, para o Vitória, e Elkeson, para o Botafogo. Na partida de volta, o Glorioso abriu o placar novamente com Elkeson, mas viu Pedro Ken e Tartá marcarem para garantir a classificação da equipe baiana às quartas de final.

Em paralelo à Copa do Brasil, os times disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. O Botafogo é o atual líder, com nove pontos, e, o Vitória, que retornou à elite do futebol neste ano, o 18º, com apenas um empate em quatro rodadas até aqui.

Agenda

O jogo de volta entre Botafogo e Vitória será no Barradão, no dia 21 de maio, às 19h (de Brasília).

Na próxima rodada do Brasileirão, o Alvinegro enfrenta o Bahia, domingo (5), às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos. Já o Leão da Barra terá pela frente o São Paulo, em casa, também no domingo, às 16h (de Brasília).