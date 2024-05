Sob o comando de Artur Jorge, o Alvinegro já fez cinco gols de bola parada no Campeonato Brasileiro - Vítor Silva / Botafogo

Sob o comando de Artur Jorge, o Alvinegro já fez cinco gols de bola parada no Campeonato BrasileiroVítor Silva / Botafogo

Publicado 01/05/2024 22:47

Rio - O Botafogo tem uma nova arma com a chegada do técnico português Artur Jorge: as bolas paradas. O Alvinegro é o time do Campeonato Brasileiro que mais fez gols em cobranças de escanteios e faltas próximas à área dos adversários.

O Alvinegro já marcou cinco vezes de bola parada - sendo uma de pênalti -, o que representa 50% dos gols da equipe na competição. O time que chega mais perto da marca do Glorioso é o Red Bull Bragantino, com três, segundo dados do 'OptaJoao'.

Atualmente, o Botafogo conta com um auxiliar para trabalhar especificamente esse tipo de jogada: João Cardoso, profissional que chegou ao clube junto com Artur Jorge.

No clássico com o Flamengo no último fim de semana, o Alvinegro abriu o placar com um gol de jogada ensaiada no escanteio. Savarino cobrou em direção à entrada da área e Luiz Henrique pegou de primeira para mandar para as redes.

"A gente tinha ensaiado no treino. No treino não saiu o gol, mas graças a Deus no jogo deu tudo certo. Uma boa bola do Savarino e uma boa finalização minha, estou muito contente", declarou Luiz Henrique após a vitória por 2 a 0.

Agenda



O próximo compromisso do Botafogo será contra o Vitória, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (1), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos. O Alvinegro nunca venceu o Leão da Barra pela competição nacional.