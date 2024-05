Torcedores encaram fila de cerca de 1h, debaixo do sol, para comprar nova camisa do Botafogo em loja oficial em General Severiano - Theo Faria / O Dia

com cerca 1h30min de espera debaixo do sol e virando o quarteirão, na loja oficial do Glorioso, ao lado da sede de General Severiano. Há relatos de que o mesmo aconteceu em outros pontos de venda. A boa fase do Botafogo, que vem de quatro vitórias seguidas, dá frutos também fora de campo. No primeiro dia de venda da nova camisa alvinegra , nesta quinta-feira (2), torcedores encararam longa fila,, na loja oficial do Glorioso, ao lado da sede de General Severiano. Há relatos de que o mesmo aconteceu em outros pontos de venda.

O motivo para ir numa loja física e não comprar pela internet foi variado, mas o objetivo é o mesmo: garantir o quanto antes a camisa do Botafogo para o restante da temporada e para o início de 2025. O universitário Jorge Baldner, de 20 anos, por exemplo, não quis passar pela mesma dificuldade que teve para receber a compra pela internet, como em 2023.

"Por causa do lançamento no ano passado, quando as vendas foram muito conturbadas, eu preferi vir fisicamente até a loja para já poder comprar e sair com a camisa. Para não ter que esperar cerca de 15, 30 dias, porque eu acho uma demora muito grande", disse o jovem.

Já o marinheiro Lucas Neves, de 24 anos, não conteve a ansiedade de esperar mais alguns dias. Ele já quer estar com a nova camisa quando estiver no Nilton Santos nesta quinta-feira (2), contra o Vitória, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

"O que me motivou a estar aqui hoje foi a pressa que a gente tem, ansioso para ter a camisa em mãos. Afinal, logo mais tem o jogo e a gente já vai com a nova camisa", avisou.



Lançada na terça-feira (30), a nova camisa alvinegra do Botafogo estreia contra o Vitória e não é a única novidade. As de treino e de aquecimento também já estão à venda. A SAF e a Reebok, fornecedora de material esportivo, apresentarão nos próximos meses os uniformes 2 (preto) e 3 (branco).

