Artur Jorge deve escalar força máxima no Botafogo diante do VitóriaVítor Silva / Botafogo

Publicado 02/05/2024 15:35 | Atualizado 02/05/2024 16:06

Rio - O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Vitória. O duelo acontece nesta quinta-feira (2), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, e o técnico Artur Jorge deve escalar a equipe titular no confronto.

Rafael, Marçal, Matheus Nascimento e Pablo também estão em tratamento. Por outro lado, o meia Jacob Montes e o zagueiro Kawan integram a lista de relacionados.

Para sair com a vitória no Nilton Santos, o Glorioso precisará quebrar um tabu : o time nunca venceu o Vitória pela Copa do Brasil. Na história, as equipes duelaram três vezes. Foram dois triunfos do Leão da Barra e um empate.