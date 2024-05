Bahia venceu o Botafogo por 2 a 1, no Nilton Santos, pela 5ª rodada - Letícia Martins/EC Bahia

Bahia venceu o Botafogo por 2 a 1, no Nilton Santos, pela 5ª rodadaLetícia Martins/EC Bahia

Publicado 05/05/2024 21:18

Rio - O Botafogo tentou, mas não evitou a derrota para o Bahia . O Alvinegro teve dois gols anulados, saiu atrás no placar e chegou a empatar, mas vacilou no fim e perdeu por 2 a 1, neste domingo (5), no Nilton Santos, pela 5ª rodada do Brasileirão. Everaldo e Rafael Ratão marcaram para o time baiano, enquanto Jeffinho descontou para o Glorioso.

Com a derrota, o Botafogo se manteve com nove pontos, perdeu a liderança do Brasileirão e agora ocupa o terceiro lugar. Já o Bahia, por sua vez, assume o segundo lugar, com 10, e tem a mesma pontuação do novo líder Athletico-PR. O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), contra a LDU, do Equador, no Nilton Santos, pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores.

