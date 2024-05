Alexander Barboza foi improvisado como centroavante diante do Bahia - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/05/2024 20:55

Rio - O Botafogo tentou, mas não evitou a derrota diante do Bahia . O Alvinegro teve dois gols anulados, conseguiu empatar, mas sofreu um gol nos minutos finais e foi derrotado por 2 a 1, neste domingo (5), no Nilton Santos, pela 5ª rodada do Brasileirão. O zagueiro Alexander Barboza foi improvisado no ataque e a decisão do técnico Artur Jorge chamou a atenção. Após o jogo, o defensor explicou a decisão.

"Sempre queremos ganhar, dentro ou fora de casa. Entrei como centroavante porque estávamos chegando muito pelos lados. Tivemos vários cruzamentos e não conseguíamos encontrar alguém (para finalizar), já que ficou apenas o Junior Santos (na frente). A ideia era colocar um homem a mais para tentar gerar jogadas", disse o zagueiro.

O Botafogo chegou a abrir o placar com Luiz Henrique, aos sete do primeiro tempo, mas o gol foi anulado. O Bahia saiu na frente com gol de pênalti de Everaldo, aos 47. Na etapa final, o Alvinegro teve um novo gol anulado, dessa vez com Damián Suárez, aos dois minutos, mas chegou ao empate com Jeffinho, aos 17. No fim, Rafael Ratão fez aos 40 e deu a vitória ao time baiano.

Com a derrota, o Botafogo se manteve com nove pontos, perdeu a liderança do Brasileirão e agora ocupa o terceiro lugar. Já o Bahia, por sua vez, assume o segundo lugar, com 10, e tem a mesma pontuação do novo líder Athletico-PR. O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), contra a LDU, do Equador, no Nilton Santos, pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores.