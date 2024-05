Marcação de linha de impedimento do VAR em gol anulado gerou muitas críticas do Botafogo - Reprodução de vídeo

Publicado 06/05/2024 11:43

houve muita reclamação, o que aumentou após a linha de impedimento traçada no braço de Damián Suárez, que deu o passe para Júnior Santos marcar.

A CBF divulgou o áudio do VAR nos dois gols anulados do Botafogo na derrota por 2 a 1 para o Bahia, domingo (5), no Nilton Santos, pelo Brasileirão. Se o primeiro não houve dúvidas, no segundo, houve muita reclamação, o que aumentou após a linha de impedimento traçada no braço de Damián Suárez, que deu o passe para Júnior Santos marcar.

Para avaliar o lance, o árbitro responsável pelo VAR, Igor Junio Benevenuto pede o ajuste, diante de uma imagem sem resolução, da linha de impedimento próxima ao fim de manga da camisa do lateral do Glorioso.

"Pode subir (a linha), até o braço dele... Esse é o ângulo. Para a esquerda, para a direita... Isso. É o braço dele. Ok. Pode confirmar. Impedimento", avisa o responsável pelo vídeo ao árbitro Rafael Rodrigo Klein, que confirma a anulação do gol.





A decisão da arbitragem gerou irritação por parte do Botafogo. Júnior Santos ironizou a linha traçada pelo VAR. "Meu jogador tomou bomba no braço?", comentou no Instagram.



O técnico Artur Jorge foi outro a mostrar descontentamento: "Fizemos um gol a um minuto e meio do segundo tempo que, para mim, é gol claro. Não há nenhum impedimento que justifique a invalidação".



VAR também sugere pênalti contra o Botafogo

O lance do pênalti que originou o primeiro gol do Bahia também teve o áudio do VAR divulgado. Igor Benevenuto avisa que Hugo "aumenta o espaço corporal bloqueando a passagem da bola".



Chama a atenção que Rafael Klein diz que vai dar o cartão amarelo ao jogador do Botafogo e o VAR lembra que mudou a regra e que, por não ser um lance deliberado, não há punição com cartão.