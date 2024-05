Marquinhos é uma das lideranças do elenco do PSG - AFP

Marquinhos é uma das lideranças do elenco do PSGAFP

Publicado 06/05/2024 17:06

França - PSG e Borussia Dortmund se enfrentam nesta terça-feira (6), às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pelo segundo jogo da semifinal da Liga dos Campeões. Capitão da equipe francesa, o zagueiro Marquinhos admitiu que o duelo será difícil, mas que a equipe está confiante em conquistar a vaga na decisão do torneio continental.

"O Dortmund é um grande adversário, será um jogo muito difícil. Não sabemos o que acontecerá amanhã durante a partida. Mas temos confiança no nosso trabalho ao longo da temporada, confiança na nossa preparação, nos nossos torcedores para nos ajudar. É graças a estas coisas que continuamos confiantes nas nossas chances para amanhã. Não é agora que vamos querer mudar tudo ou deixar de acreditar em nós mesmos", disse Marquinhos.

Assim como nas quartas de final, onde foi para o segundo jogo contra o Barcelona em desvantagem no placar agregado, o PSG precisa reverter a vitória por 1 a 0 do Borussia na partida de ida para avançar a sua segunda final de Liga dos Campeões.

"Contra o Barcelona continuamos tranquilos mesmo depois do gol que abriu o placar. Uma partida pode durar 90 ou 120 minutos. É preciso estar emocionalmente preparado para enfrentar qualquer situação e ter confiança no seu jogo. Acho que foi isso que nos ajudou em Barcelona", ponderou.

"Mesmo quando sofremos um gol, continuamos com a mesma ideia de jogo. O discurso do treinador, os líderes no vestiário… tudo isso ajuda. Sentimos que o clube está evoluindo e crescendo cada vez mais", finalizou o brasileiro.