Niclas Füllkrug comemora gol marcado em Borussia Dortmund x PSGFranck Fife/AFP

Publicado 01/05/2024 18:20

Alemanha - Nesta quarta-feira (1º), o Borussia Dortmund venceu o PSG por 1 a 0 no Signal Iduna Park, em partida válida pelo jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões 2023/24. Niclas Füllkrug, aos 36 minutos do primeiro tempo, marcou o único gol do dia.

O zagueiro Schlotterbeck descolou ótimo lançamento para o centroavante, que partiu entre os defensores do PSG. Füllkrug dominou a bola, invadiu a área e finalizou forte, sem chances de defesa para o goleiro Donnarumma.

GOL DO DORTMUND! FULLKRUG!



DORTMUND 1-0 PSG!pic.twitter.com/r17PAwwFQ9 — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) May 1, 2024

Com o resultado, a equipe alemã pode até empatar no próximo jogo para avançar à decisão. No entanto, uma vitória do time francês por um gol de diferença forçará a prorrogação. Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain voltam a se enfrentar na terça-feira, às 16h, no Parque dos Príncipes.