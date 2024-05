Vini Jr foi o destaque da partida entre Real Madrid e Bayern de Munique - Michaela Stache/ AFP

Publicado 30/04/2024 19:00

empate em 2 a 2 entre Real Madrid e Bayern de Munique, nesta terça-feira (30), na Allianz Arena, pela semifinal da Liga dos Campeões, Vini Jr ainda quer mais. Após a partida, o brasileiro, que foi eleito melhor em campo, afirmou que ainda almeja marcas maiores com a camisa do time espanhol. Alemanha - Autor de dois gols no, nesta terça-feira (30), na Allianz Arena, pela semifinal da Liga dos Campeões, Vini Jr ainda quer mais. Após a partida, o brasileiro, que foi eleito melhor em campo,

"Fico muito feliz de seguir evoluindo, fazendo gols importantes com essa camisa, que é a maior do mundo. Tenho que seguir pouco a pouco, porque estou apenas começando. Quero fazer muitos mais gols por esse clube. Em um campo difícil, com a torcida que pressiona muito e um dos melhores goleiros do mundo", declarou Vini à TNT Sports.

Os números de Vini Jr na Liga dos Campeões impressionam. Nos últimos 17 jogos de mata-mata que disputou na competição, o camisa 7 participou diretamente de 17 gols, com oito bolas na rede e nove assistências.



"A gente sempre fala dentro do vestiário que o importante nessa competição é não perder. Empatamos em um segundo tempo em que jogamos mal. Temos que melhorar na volta. O jogo de volta é completamente diferente com a nossa torcida, é melhor para nós", completou.

Real Madrid e Bayer de Munique voltam a se enfrentar no próximo dia 8, no Santiago Bernabéu. Quem vencer garante vaga na final da Liga dos Campeões, que será disputa em Wembley. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.