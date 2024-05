Gabigol em treino do Flamengo - Marcelo Cortes/CRF

Gabigol em treino do FlamengoMarcelo Cortes/CRF

Publicado 30/04/2024 18:40

Rio - Tite relacionou Gabigol para a partida contra o Amazonas FC, válida pela Copa do Brasil. A defesa do atacante do Flamengo conseguiu, nesta terça-feira 30, o efeito suspensivo no caso de tentativa de fraude a um exame de doping. Com isso, o jogador voltou à ficar à disposição do técnico.

"Estou feliz de poder estar voltando, estar com meus companheiros. Claro que ansioso para amanhã. Tomara que o Maracanã esteja lotado. Se eu puder fazer um pedido, espero que esteja lotado, que a torcida compareça. Agradecer todo o carinho que eles tiveram por mim, as mensagens, as bandeiras nos jogos, me senti representado. Ansioso para amanhã, espero uma Maracanã cheio e o mais importante: que o Flamengo vença", disse Gabigol, à FlaTV.

VAI PRO JOGO! Gabi está relacionado para a estreia do Flamengo na Copa do Brasil! O camisa 10 conta com o Maracanã lotado mais uma vez pela Nação Rubro-Negra! #VamosFlamengo



COMPRE AQUI O SEU INGRESSO: https://t.co/If6GCXZJnZ pic.twitter.com/y6kJ71uQw6 — Flamengo (@Flamengo) April 30, 2024

Gabigol não atua pelo Fla desde o dia 25 de fevereiro, quando entrou em campo no clássico com o Fluminense, pelo Campeonato Carioca. Em 2024, o atacante disputou apenas oito jogos e marcou dois gols.

De tarde, Gabi foi ao CT para treinar. Comissão técnica, staff e funcionários do clube fizeram um corredor de aplausos para receber o ídolo no local. Abaixo, veja como foi:

Gabi está de volta ao Ninho do Urubu! O artilheiro foi recebido por um corredor de aplausos da comissão técnica, staff e funcionários do Mais Querido! #CRF pic.twitter.com/XWBOO21EbF — Flamengo (@Flamengo) April 30, 2024

Agenda

Flamengo e Amazonas medirão forças nesta quarta-feira, a partir das 21h30, no Maracanã. A partida é válida pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.