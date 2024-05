Bandeira do Flamengo - Foto: Divulgação/Twitter @Flamengo_en

Publicado 30/04/2024 22:51 | Atualizado 30/04/2024 22:53

Rio - Nesta terça-feira, 30, o Flamengo apresentou as demonstrações financeiras referentes ao primeiro trimestre de 2024. O documento aponta para um déficit superior a R$ 63,4 milhões. No entanto, a situação não é motivo de preocupação no clube.

Historicamente, este é o período do ano em que há menos entradas de receitas. Isso porque as principais competições do ano para o Flamengo começam apenas ao fim do primeiro trimestre.

"Este resultado, mesmo negativo, ficou melhor as expectativas, em função das maiores receitas realizadas em patrocínios, publicidade e licenciamentos. A tendência é que esses números se revertam no decorrer do ano e que o resultado do exercício de 2024 seja superavitário", diz um trecho da nota do Flamengo.

Nesse sentido, 2023 foi uma exceção. No primeiro trimestre daquele ano, o clube teve superávit de mais de R$ 25 milhões. A venda do volante João Gomes para o Wolverhampton, da Inglaterra, impactou positivamente o cenário ( clique aqui e relembre ).

Em relação às receitas recorrentes, que não consideram a venda de jogadores, o Flamengo fechou o período com R$ 171,7 milhões. O valor é menor em relação ao ano passado, mas também não é motivo de preocupação. No primeiro trimestre de 2023, o Rubro-Negro disputou Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil.



Por fim, vale destacar que o Fla teve um crescimento de R$ 10 milhões em receitas com licenciamento, patrocínio e publicidade em relação ao primeiro trimestre de 2023.

"Concluindo, este resultado deficitário no primeiro trimestre é natural e esperado, em função da sazonalidade típica das receitas da indústria do futebol. Nossa estimativa atual é de um resultado superavitário em 2024, o que nos permitirá seguir de forma sustentável, disputando as principais colocações nas competições que participamos", diz um trecho da nota.