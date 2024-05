Sob o comando de Tite, Flamengo busca reencontrar a vitória após três partidas - Gilvan de Souza / CRF

Sob o comando de Tite, Flamengo busca reencontrar a vitória após três partidasGilvan de Souza / CRF

Publicado 01/05/2024 10:30 | Atualizado 01/05/2024 10:32

Rio - Com o atacante Gabigol entre os relacionados , o Flamengo enfrenta o Amazonas, nesta quarta-feira (1), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O técnico Tite poupará somente dois jogadores na partida: Ayrton Lucas e Luiz Araújo.

A dupla iniciará no banco de reservas, assim como Gabigol, o grande protagonista desta noite. Na lateral esquerda, Viña será o titular. Já na ponta, Lorran iniciará o confronto.

Sendo assim, a provável escalação do Flamengo, segundo o 'ge', é: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Viña; Allan, Gerson e De la Cruz; Lorran, Bruno Henrique e Pedro.

Retorno de Gabigol

O camisa 10 do Flamengo voltou a ser relacionado após 36 dias afastado. Ele foi punido por tentativa de fraude do exame antidoping. Na manhã de terça (30), Gabigol conseguiu o efeito suspensivo e se apresentou ao Ninho do Urubu pouco mais de uma hora antes do combinado.

A última vez que o atacante havia sido relacionado foi em 16 de março, no empate sem gols do Rubro-Negro com o Fluminense. Na ocasião, a equipe comandada por Tite avançou à final do Carioca. A suspensão foi comunicada em 25 de março, cinco dias antes da primeira partida da decisão do campeonato regional.