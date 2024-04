Arrascaeta será desfalque do Flamengo do jogo contra o Amazonas, pela Copa do Brasil - Marcelo Cortes /CRF

Arrascaeta será desfalque do Flamengo do jogo contra o Amazonas, pela Copa do BrasilMarcelo Cortes /CRF

Publicado 29/04/2024 16:18

na derrota para o Botafogo, no último domingo (28). O uruguaio teve uma pequena lesão detectada na posterior da coxa direita, enquanto o chileno teve uma entorse confirmada no tornozelo esquerdo. Rio - O Flamengo sofreu duas baixas para os próximos compromissos da temporada. O clube comunicou nesta segunda-feira (29) que Arrascaeta e Erick Pulgar sofreram lesões. O uruguaio teve uma pequena lesão detectada na posterior da coxa direita, enquanto o chileno teve uma entorse confirmada no tornozelo esquerdo.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Arrascaeta e Erick passaram por exames nesta segunda-feira (29). Arrascaeta foi diagnosticado com uma pequena lesão na posterior da coxa direita. Já Erick teve a entorse confirmada no tornozelo esquerdo. Os dois iniciaram tratamento no Departamento Médico do CT Ninho do Urubu", informou o Flamengo.

Pulgar se machucou aos 24 minutos do primeiro tempo, recebeu atendimento e chegou a ficar em campo até o intervalo. Mas devido às dores, foi substituído por Allan. Já Arrascaeta sentiu as dores aos 70 minutos, pediu para sair e deu lugar ao jovem Lorran.

Com as lesões, ambos os jogadores serão desfalques do Flamengo na estreia da Copa do Brasil de 2024. O Rubro-Negro inicia sua trajetória na competição na próxima quarta-feira (1), às 21h30, quando retorna ao Maracanã para enfrentar o Amazonas. O jogo de volta acontece no dia 22 de maio, no mesmo horário, na Arena da Amazônia, em Manaus.