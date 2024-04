Rodolfo Landim garante que não chegou a um acerto com Gabigol - Thiago Ribeiro / AGIF

Rodolfo Landim garante que não chegou a um acerto com GabigolThiago Ribeiro / AGIF

Publicado 29/04/2024 11:50 | Atualizado 29/04/2024 11:51

Rio - O futuro de Gabigol ainda é pauta no Flamengo. Suspenso por dois anos por tentativa de fraude do exame antidoping , o atacante aguarda o resultado do efeito suspensivo para definir o futuro. O jogador, de 27 anos, tem contrato até o fim deste ano e as conversas pela renovação ficaram em segundo plano após a suspensão. Em entrevista ao "ge", o presidente Rodolfo Landim garantiu que não houve acordo.

"Tivemos longas negociações com ele, mas não chegou a um acerto. Se tivesse, teríamos acertado contrato. Nunca deixamos de conversar com ele. Existia no ar esse problema do processo de dopagem. Como quem assina sou eu, digo que comigo não teve acordo (...) Se tivesse acordo, eu assinava. Chega num momento em que digo "ok" ou não. Em hora nenhuma eu falei "sim". Se eu falasse, rapidamente chegaria o papel aqui", disse.

Rodolfo Landim também repudiou a punição de dois anos de suspensão para Gabigol, mas reconheceu que ele não teve um comportamento adequado. O jogador foi suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD), mas o clube está confiante no efeito suspensivo junto a Corte Arbitral do Esporte (CAS) . Caso o pedido seja negado, o atacante voltará aos gramados apenas em abril de 2025, pois o prazo teve início na coleta, em abril do ano passado.

"Somos obrigados a reconhecer que, talvez, o Gabriel não tenha sido o mais colaborativo durante o processo de levantamento das amostras. Mas uma coisa está clara e acho fundamental: o jogador não estava dopado. Ele fez o exame de sangue e de urina. Ele pode não ter cumprido o procedimento como os fiscais gostariam, mas o ponto fundamental básico da história é que ele não estava dopado", ressaltou.