Tite é o técnico do Flamengo - Raul Arboleda / AFP

Tite é o técnico do FlamengoRaul Arboleda / AFP

Publicado 29/04/2024 13:41

voltou a perder um jogo por dois gols ou mais de diferença no placar após cinco meses. Rio - A derrota do Flamengo por 2 a 0 para o Botafogo, no último domingo (29), no Maracanã , encerrou mais uma marca que a equipe de Tite carregava. Com o resultado, o clube da Gávea

O último resultado negativo do Flamengo sem uma desvantagem mínima foi na partida contra o Atlético-MG, no dia 29 de novembro, pela 36ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o Rubro-Negro foi derrotado por 3 a 0 e praticamente deu adeus à disputa do título brasileiro de 2023.

A defesa estava se destacando como um ponto forte do Flamengo de Tite, mas caiu de rendimento. Nos últimos cinco jogos, o time carioca só não foi vazado no empate em 1 a 1 com o Palmeiras, no Allianz Parque.

Agora, o Flamengo vira a chave para a Copa do Brasil. A equipe do técnico Tite volta a campo na quarta-feira (1), às 21h30, contra o Amazonas, no Maracanã, pela terceira fase da competição.