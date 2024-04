Pedro não marca desde a estreia do Brasileiro - Gilvan de Souza /CRF

Pedro não marca desde a estreia do BrasileiroGilvan de Souza /CRF

Publicado 29/04/2024 08:30 | Atualizado 29/04/2024 09:32

Rio - O Flamengo viveu um começo de temporada muito bom em que venceu o Carioca de forma invicta e com pouco sustos. Porém, fora dos duelos pela competição, o Rubro-Negro não vem conseguindo manter a mesma soberania contra os rivais e viu seu aproveitamento despencar em 2024.

No Carioca, contando os dois jogos que atuou com equipe repleta de jovens, o Flamengo conquistou 37 pontos em 45 possíveis. Com o aproveitamento de 82,2%, o Rubro-Negro faturou a competição de forma invicta e sofreu apenas um gol, sendo ele marcado em uma partida com sua equipe de crias da base.

Porém, nas partidas pelo Brasileirão e pela Libertadores, o aproveitamento do Flamengo piorou bastante. No total, foram sete jogos com três vitórias, dois empates e duas derrotas. O aproveitamento dos cariocas é de 52,3% juntando as duas competições.

O sistema defensivo é provavelmente o setor que explicita melhor essa diferença. Nas últimas seis partidas, o Flamengo levou seis gols, sendo quatro nos últimos dois jogos. Além disso, o Rubro-Negro passou em branco em dois dos últimos três confrontos.