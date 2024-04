Flamengo foi até a aldeia indígena Mata Verde Bonita, em Maricá, e levou o troféu da Libertadores - Marcello Freitas / Flamengo

Publicado 27/04/2024 17:17 | Atualizado 27/04/2024 17:25

ação faz parte do programa "Nação no Maraca".

Flamengo levará 45 indígenas, da etnia Guarani Mbyai na aldeia Mata Verde Bonita, de Maricá, ao clássico de domingo (28) contra o Botafogo, no Maracanã, às 11h (de Brasília), pelo Brasileirão. A

Funcionários do clube já haviam visitado a aldeia na semana passada e levaram aos indígenas o projeto "Vem ler, vem ler, vem ler!". Na ação, as crianças ganharam livros, mochilas e copos do clube.

E eles não serão os únicos convidados a comparecer no Maracanã. O Rubro-Negro também cedeu ingressos a outros grupos: da Entidade de Acolhimento Futuro Feliz, da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Comarca de Magé, do Projeto Sorrindo para Todos, do Rio, da Embaixada Fla Campos, de Campos, além de atletas das categorias de base do futebol feminino e masculino.

O programa "Nação no Maraca" já beneficiou mais de 13 mil pessoas, entre refugiados, pessoas em cumprimento de medida socioeducativa, pessoas com deficiência e assistidos por instituições sociais.