Léo Pereira (E) ao lado de Fabrício Bruno - Gilvan de Souza /CRF

Publicado 26/04/2024 08:21 | Atualizado 26/04/2024 08:35

Rio - Bastante elogiado durante a temporada, o sistema defensivo do Flamengo vem passando por uma oscilação nos últimos jogos. Nas quatro partidas anteriores, o Rubro-Negro sofreu o dobro do número de gols que havia levado nos outros 17 jogos que entrou em campo em 2024.

Até a estreia da Libertadores contra o Millonarios, o Flamengo só havia levado um gol no ano e com seu time reserva no empate por 1 a 1 com o Nova Iguaçu. Com o empate na Colômbia, o Rubro-Negro foi vazado pela primeira vez com os titulares e posteriormente conquistou o Carioca contra o clube da Baixada Fluminense e derrotou o Palestino novamente sem ser vazado.

Até a estreia do Brasileiro contra o Atlético-GO, o clube carioca tinha 17 jogos e apenas dois gols sofridos. Porém, a partir dessa partida a equipe carioca passou a viver uma oscilação defensiva. Começou vencendo o Dragão, mas levou um gol. No jogo seguinte, derrotou o São Paulo, mas voltou a ser vazado. Empatou sem gols com o Palmeiras e perdeu por 2 a 1 para o Bolívar.

No total, foram quatro gols sofridos nos últimos quatro jogos, sendo três em lances de jogo aéreo, mostrando um problema específico que precisa ser corrigido pelo sistema defensivo do Flamengo. Neste domingo, o Rubro-Negro volta a campo pelo Brasileiro contra o Botafogo, no Maracanã.