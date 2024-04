Jogadores do Flamengo sub-17 e o técnico Filipe Luís celebraram muito o golaço de Pablo, contra o Fluminense - Paula Reis / Flamengo

Publicado 27/04/2024 14:46 | Atualizado 27/04/2024 14:47

o primeiro clássico disputado pelo técnico Filipe Luís desde que deu início à nova carreira.

O Flamengo sub-17 aproveitou que o Fluminense mandou a campo um time reserva, para poupar os titulares para a final de quarta-feira (1) da Copa do Brasil da categoria , e atropelou. A vitória por 3 a 0, em Xerém pela Copa Rio, foidesde que deu início à nova carreira.

Os gols do Mengão Sub-17!



No 1º tempo, Douglas Telles balançou a rede duas vezes, com assistências de Joshua! E na etapa final, Pablo fez uma pintura do meio campo para fechar o placar! O próximo compromisso da categoria será na quarta (1/5), às 11h, contra o Vasco no… pic.twitter.com/f5bOkXeqss — Flamengo (@Flamengo) April 27, 2024

Os gols rubro-negros foram marcados por Douglas Telles, duas vezes no primeiro tempo, e Pablo, no início da segunda etapa. Este último foi um golaço do meio de campo: o jovem cobrou falta ainda no lado da defesa e surpreendeu o goleiro tricolor, que estava adiantado.



O clássico ainda teve a expulsão de Pedro, pelo lado do Flamengo, mas o Fluminense não conseguiu diminuir.



Agora, o Tricolor volta as atenções para o duelo contra o São Paulo, na quarta-feira às 11h (de Brasília), em Volta Redonda. A final da Copa do Brasil Sub-17 será em jogo único.



Já o Rubro-Negro de Filipe Luís terá mais um clássico pela frente, também na quarta. Será o Vasco, em jogo pela Copa Rio, adiado no início do mês por causa do risco de temporal.