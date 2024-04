António Oliveira fará quatro mudanças no Corinthians para enfrentar o Fluminense - Rodrigo Coca / Agência Corinthians

António Oliveira fará quatro mudanças no Corinthians para enfrentar o FluminenseRodrigo Coca / Agência Corinthians

Publicado 27/04/2024 15:00 | Atualizado 27/04/2024 15:34

Rio - O Corinthians encerrou neste sábado (27) a preparação para enfrentar o Fluminense, domingo (28), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na última atividade no CT Joaquim Grava, o técnico António Oliveira ensaiou quatro mudanças no time titular.

No gol, Carlos Miguel deve ser titular no lugar de Cássio, que deve ser preservado enquanto trata a saúde mental. Na lateral-esquerda, Matheus Bidu deve ganhar a posição de Hugo. Do meio pra frente, Breno Bidon pode ganhar a vaga de Fausto Vera, enquanto Wesley deve entrar no lugar de Romero no ataque.

Assim, o Corinthians deve enfrentar o Fluminense escalado com: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo (Matheus Bidu); Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Wesley, Yuri Alberto e Pedro Henrique.

O Corinthians ainda não venceu e não marcou gols no Brasileirão.