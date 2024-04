Militão foi titular pela primeira vez desde que sofreu uma lesão no joelho em agosto do ano passado - Divulgação / Real Madrid

Publicado 27/04/2024 13:50

Espanha - Recém-retornado de lesão, Éder Militão foi titular do Real Madrid pela primeira vez em oito meses. O zagueiro teve boa atuação na vitória merengue sobre a Real Sociedad na última sexta (26), por 1 a 0, pelo Campeonato Espanhol. O desempenho do brasileiro colocou uma "pulga atrás da orelha" de Carlo Ancelotti para o duelo com o Bayern de Munique, pela semifinal da Liga dos Campeões, na próxima terça (30), às 16h (horário de Brasília).

"A escalação ainda tenho que ver, porque o Militão voltou, sendo titular de novo depois de 258 dias e fazendo uma partida muito boa. Tenho muitas opções e irei avaliá-las nos próximos dias. Militão demostrou que pouco a pouco está voltando ao seu melhor nível e terá mais oportunidades para melhorar", comentou Ancelotti.

Desde então, antes de voltar a ser titular, o zagueiro só havia participado de apenas quatro jogos do Real, mas sempre entrando no final das partidas.