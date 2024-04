Jamaica eliminou o Brasil na última Copa do Mundo, em 2023 - AFP

Publicado 27/04/2024 10:00 | Atualizado 27/04/2024 10:00

Rio - A seleção brasileira feminina tem adversário definido para os últimos amistosos antes das Olímpiadas de Paris, que acontecem entre os dias 26 de julho e 11 de agosto. A equipe comandada por Arthur Elias reencontrará a Jamaica, em dois jogos que irão ocorrer na próxima Data Fifa, dias 1 e 4 de junho, em Recife e em Salvador.

Nas Olímpiadas, a seleção brasileira se encontra no Grupo C e enfrentará Nigéria, Japão e Espanha. O técnico Arthur Elias anunciará as atletas convocadas para os dois compromissos contra a Jamaica no dia 10 de maio.