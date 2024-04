Ex-BBB Hadson Nery é técnico do Pas de La Casa, time de Andorra - Reprodução

Publicado 26/04/2024 22:14

Rio - O ex-BBB Hadson Nery, que participou da 20ª edição do reality da TV Globo, está próximo de conseguir um feito histórico como técnico do Pas de La Casa, time de Andorra. Ele levou a equipe até a final da copa nacional e está a um passo do título.

Em caso de conquista, será o primeiro título da história do Pas de La Casa. Além disso, a equipe de Hadson ainda poderia se classificar para disputar a Uefa Conference League.

Hadballa, como é apelidado, foi jogador de futebol e encerrou sua carreira em 2014. Depois, fez cursos para ser técnico na CBF antes de participar do BBB, em 2020. Ele foi o terceiro eliminado do programa naquele ano.

Ao longo de sua carreira no futebol, Hadson defendeu times como Corinthians, Paysandu, Remo, e até clubes fora do país, como o União de Leiria, de Portugal.