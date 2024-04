Mamelodi Sundows, da África do Sul, se junta ao Espérance, da Tunísia, como os últimos classificados do continente africano para o Mundial de 2025 - Divulgação / Mamelodi Sundowns

Mamelodi Sundows, da África do Sul, se junta ao Espérance, da Tunísia, como os últimos classificados do continente africano para o Mundial de 2025Divulgação / Mamelodi Sundowns

Publicado 26/04/2024 19:15

África - O Mundial de Clubes de 2025 conheceu os últimos dois representantes da África no torneio, que acontecerá nos Estados Unidos, entre os meses de junho e julho. Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e Espérance, da Tunísia, garantiram vaga no torneio via ranking africano.

As equipes se juntam a Al-Ahly, do Egito, e Wydad Casablanca, do Marrocos, e fecham a lista da África, que tem direito a quatro vagas no torneio.

O Mundial de Clubes do ano que vem dará início ao novo formato do campeonato, que passará a ser disputado de quatro em quatro anos e em sistema de fase de grupos — antes era no modelo mata-mata. Serão 32 times divididos em oito grupos de quatro integrantes, como na Copa do Mundo de seleções. Os melhores avançam para as quartas e a partir daí começa a fase eliminatória da competição.

Até o momento, Flamengo, Fluminense e Palmeiras são os brasileiros confirmados para a disputa. O regulamento da Fifa para o Mundial prevê que apenas dois clubes de um mesmo país podem se classificar, a não ser em caso de múltiplos campeões continentais. Portanto, para algum time do Brasil se juntar ao trio, terá que vencer a Libertadores neste ano.

O torneio já possui 25 equipes classificadas, restando apenas sete para conhecermos todos os participantes, sendo três da América do Sul, um da Ásia e outro da América do Norte/Central. Além disso, falta saber qual clube dos Estados Unidos representará o país na competição.

Confira as equipes classificadas para o Mundial de Clubes 2025 até o momento:

América do Sul: Flamengo, Fluminense e Palmeiras;

Europa: Chelsea (Inglaterra), Real Madrid (Espanha), Manchester City (Inglaterra), Bayern de Munique (Alemanha), Borussia Dortmund (Alemanha), PSG (França), Inter de Milão (Itália), Juventus (Itália), Porto (Portugal), Benfica (Portugal), Atlético de Madrid (Espanha) e Red Bull Salzburg (Áustria);

Ásia: Al-Hilal (Arábia Saudita), Urawa Red Diamonds (Japão), Ulsan Hyundai (Coréia do Sul);



África: Al Ahly (Egito), Wydad Casablanca (Marrocos), Mamelodi Sundowns (África do Sul) e Espérance (Tunísia);

América do Norte e Central: Monterrey (México), Seattle Sounders (Estados Unidos), León (México);

Oceania: Auckland City (Nova Zelândia).