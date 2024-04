Edina Alves - Divulgação

Publicado 26/04/2024 16:41

Rio - O Campeonato Brasileiro terá arbitragem 100% feminina pela primeira vez na história. O jogo entre Internacional e Atlético-GO, no domingo (28), às 20h (de Brasília), em Porto Alegre, foi contemplado.

Edina Alves comanda o trio de arbitragem, que terá as assistentes Neusa Inês Back e Fabrini. Já Thayslane de Melo Costa será a quarta árbitra, enquanto o VAR ficará a cargo de Daiane Muniz.

No ano passado, Edina Alves apitou na Copa do Mundo de futebol feminino. Foi a segunda Copa da carreira de Edina, que também já participou do Mundial de Clubes e Libertadores.

A assistente Neusa Inês Back também acompanhou Edina Alves nas Copas do Mundo de 2019 e 2023, além do Mundial de Clubes e Libertadores de 2021.