Comemoração de Ronaldinho foi inspirada em música do MolejoLluis Gene/AFP

Publicado 26/04/2024 18:36

Anderson Leonardo, que faleceu nesta sexta-feira (26) aos 51 anos em decorrência de um câncer na região inguinal, o Grupo Molejo serviu de inspiração para a comemoração de gol mais icônica de Ronaldinho Gaúcho. O "hang loose" foi repetido diversas vezes pelo craque ao longo da carreira.

A comemoração surgiu para imitar uma coreografia da música Samba Rock do Molejão. O gesto ganhou o mundo no início dos anos 2000, quando Ronaldinho vestia a camisa do Barcelona.

"Começou sem querer. Era uma música do grupo Molejo. Nas comemorações dos meus gols, eu começava a dançar. A partir dali, todos os gols eu comecei a comemorar daquela forma, e aí virou a marca para o resto da vida", declarou Ronaldinho ao canal "Desimpedidos" em 2018.