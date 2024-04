Tiquinho Soares se machucou na partida contra o Universitario, pela Libertadores - Mauro Pimental/AFP

Publicado 26/04/2024 16:24

O Botafogo não contará com Tiquinho Soares por até seis semanas. Na tarde desta sexta-feira (26), o clube informou que o exame de imagem detectou lesão muscular na coxa direita do atacante, que foi substituído aos sete minutos da partida contra o Universitario, na última quarta-feira (24), no Nilton Santos, pela Libertadores. Rio -. Na tarde desta sexta-feira (26), o clube informou que o, que foi, na última quarta-feira (24), no Nilton Santos, pela Libertadores.

Caso o prazo se confirme, Tiquinho só deve ter condições de defender o Botafogo novamente a partir do dia 7 de junho. O primeiro jogo após essa data será contra o Athletico-PR, no Nilton Santos, pelo Brasileirão.

Artur Jorge, que perdeu três centroavantes em duas semanas. Além do camisa 9, o jovem Matheus Nascimento sofreu uma lesão grave na coxa direita na partida contra o Atlético-GO e ficará no departamento médico pelos próximos quatro meses, enquanto Janderson foi negociado com o Vitória. A lesão de Tiquinho Soares é um problema para o técnicoAlém do camisa 9, o joveme ficará no departamento médico pelos próximos quatro meses, enquanto

Resta ao técnico Artur Jorge encontrar soluções. Eduardo, que entrou no lugar do centroavante, já fez algumas vezes no Botafogo a função de um falso 9. Outra opção é centralizar Junior Santos, que teria mais liberdade no campo e vem se destacando com gols na temporada.



Savarino também pode fazer uma função parecida, mas com muita movimentação pelo meio, já que normalmente entra nas pontas. E se quiser arriscar, o treinador tem como opção da equipe sub-20 Lucas Vargas, de 19 anos. O jovem está inscrito na Libertadores, mas nunca atuou pelos profissionais.