Tiquinho Soares - Vitor Silva / Botafogo

Tiquinho SoaresVitor Silva / Botafogo

Publicado 26/04/2024 09:18

Rio - O Botafogo tem um desfalque confirmado para o clássico contra o Flamengo, neste domingo, às 11 horas (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Com uma lesão muscular, Tiquinho Soares está vetado da partida. As informações foram dadas em primeira mão pelo "GE" e confirmadas pelo Jornal O Dia.

O jogador se lesionou logo no começo da partida contra o Universitario, na última quarta-feira, no Nilton Santos, pela Libertadores. Tiquinho sofreu uma contusão no músculo posterior da coxa direita. O exame de imagem, que ainda será finalizado, vai trazer detalhes sobre gravidade e intensidade do problema.

A tendência é que o atacante seja substituído por Eduardo, que entrou em seu lugar contra o clube peruano, e marcou duas vezes na vitória do Botafogo por 3 a 1 pela fase de grupos da Libertadores.

Com duas vitórias e uma derrota, o Alvinegro vive bom momento no Brasileiro e irá encarar o maior rival, que também está na parte de cima da tabela com sete pontos. Será o primeiro clássico de Artur Jorge no comando do clube carioca.